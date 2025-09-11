Israel identifica como un miliciano vinculado a Irán al muerto en ataque al sur de Líbano

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública de Líbano informó esta mañana de al menos un muerto en un ataque israelí contra una motocicleta en una carretera que une las localidades de Ain Baal y Bazourieh.

En un comunicado castrense, las Fuerzas de Defensa israelíes aseguraron posteriormente que se trataba de un “terrorista” de la División Imam Hossein iraní, una “milicia iraní utilizada por la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán para reforzar el ‘eje de resistencia’ y emplear la fuerza contra el Ejército y civiles israelíes”.

“El terrorista fue una figura central” en el refuerzo de la división y “colaboró en el lanzamiento de ataques con misiles y cohetes contra el Estado de Israel durante la operación ‘Flechas del Norte’ -una operación contra Hizbulá en Líbano, que Israel llevó a cabo en 2024-”, enumeró el comunicado castrense.

Además, aseguró que Wasim Saeed Jaba’i también “lideró” la rehabilitación de la División Imam Hossein tras aquella operación.

Las Fuerzas de Defensa de Israel detallaron que, durante la operación Flechas del Norte, la división “participó en combates” y “ayudó” a Hizbulá para atacar no solo a las tropas israelíes, sino también a “ciudadanos” del Estado judío.

“Actualmente, la división opera desde territorio libanés, en coordinación con la organización terrorista Hizbulá. Las actividades terroristas constituyen una violación del entendimiento entre Israel y Líbano”, aseveró el comunicado de las FDI.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas de Hizbulá.

Este tipo de acciones continúan mientras el Líbano comienza el proceso de desarme del movimiento chií.

La semana pasada, el Consejo de Ministros anunció que el Ejército comenzará a implementar una hoja de ruta para poner fin a la presencia armada de Hizbulá en base a sus capacidades, aunque ya avisó de que estas son limitadas en términos logísticos, materiales y de personal.