Italia será el país invitado de honor al IV Encuentro de Carnavales del Caribe en Colombia

A este foro, que reunirá a expertos internacionales, gestores culturales y representantes de diferentes carnavales, acudirán además de Italia y Colombia, delegados de Aruba, Bahamas, Brasil, Cuba, Estados Unidos, México, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

La organización está a cargo del Carnaval de Barranquilla, el principal de Colombia, declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2003.

Las economías culturales y creativas y el papel de los carnavales como instrumentos y motor del desarrollo sostenible serán el tema central del encuentro, que enfatizará en el diálogo sobre sostenibilidad como fórmula para impulsar las economías locales, el turismo responsable y la cohesión social.

El gerente de Carnaval de Barranquilla, Juan José Jaramillo, señaló que el encuentro "es único porque está diseñado para pensar en el ejercicio que cada uno está haciendo por nuestra fiesta".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Barranquilla es un referente para cada una de las organizaciones y este año damos un salto. Ya no solo convocamos a los carnavales del Caribe, sino que empezamos a presentar artistas internacionales", precisó Jaramillo, quien agregó que la cita "será una reflexión sobre la innovación y el poder de transformación del carnaval".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los invitados que han confirmado su asistencia están el jefe del programa de cultura de la Oficina de la Unesco para el Caribe, Yuri Peshkov; la directora de Turismo Sostenible y Medio Ambiente de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Jimena Cuevas, y el conservador del Museo del Carnaval de Viareggio (Italia), Andrea Massi.