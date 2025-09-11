JD Vance viaja a Utah para reunirse con la familia de Charlie Kirk

Vance, que tenía previsto participar en los eventos conmemorativos de los atentados del 11S, ha modificado su agenda y se desplazará hasta Salt Lake City para presentarle sus respetos a la familia de Kirk, según avanzaron varios medios.
El vicepresidente y el activista mantenían una amistad desde 2017, cuando Kirk envió un mensaje por Twitter a Vance tras verlo en un programa de la cadena Fox.
"Lo diste todo, amigo", escribió el vicepresidente al final de una larga dedicatoria en X tras conocerse que había sido asesinado.
Ambos mantuvieron una estrecha relación tanto en lo personal como en lo político, consolidada por años de colaboración y amistad dentro del movimiento conservador estadounidense.
Kirk fue fundamental en la evolución política de Vance, asesorándolo y conectándolo con figuras clave del entorno de Donald Trump, además de apoyar y presionar públicamente por su candidatura al Senado y luego a la vicepresidencia en 2024.
El activista fue asesinado este miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley tras recibir un disparo en el cuello.
Pese a que las autoridades dicen haber identificado a autor del crimen, todavía no se ha dado con él.