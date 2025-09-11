Jóvenes proponen a una exjueza del Supremo como primera ministra de Nepal tras la revuelta

El presidente de Nepal, Ram Chandra Poudel, se reúne este jueves con representantes de los jóvenes y el Ejército para buscar una salida a la crisis. La propia Karki ya ha indicado que está dispuesta a aceptar el cargo, según medios locales.

El portavoz del Ejército, Rajaram Basnet, confirmó al portal de noticias Onlinekhabar.com que la reunión de hoy busca oficializar el nombramiento de Karki.

"El presidente Poudel y el jefe del Ejército, Ashok Raj Sigdel, continuarán las discusiones con los representantes de la 'Generación Z' desde la mañana del jueves", afirmó, expresando su confianza en que las conversaciones logren un "avance definitivo".

La formación de un gobierno interino se ha acelerado tras la dimisión el martes del primer ministro K.P. Sharma Oli, forzada por dos días de protestas que han dejado ya un saldo de 30 muertos.

La candidatura de Karki fue decidida en una votación en la plataforma Discord en la que participaron 7.711 jóvenes. De ellos, Karki recibió 3.832 votos. El segundo candidato más votado fue Rastra Bimochan Timilsina, conocido como 'Randomguy', con 2.021 votos, seguido de Sagar Dhakal (1.098).

A pesar del impulso popular, la candidatura de Karki enfrenta un obstáculo legal. El artículo 132 de la Constitución de Nepal establece que "ninguna persona que haya ocupado el cargo de presidente del Tribunal Supremo (...) será elegible para ser nombrada para ningún cargo gubernamental".

Para sortear este bloqueo, figuras influyentes como el alcalde de Katmandú, Balendra Shah, han apoyado la propuesta de disolver primero el Parlamento, lo que dejaría la Constitución sin efecto y abriría la puerta a la formación de un gobierno interino.

"Quiero expresar desde el corazón mi respeto por su sabiduría, conciencia y unidad. Esto demuestra cuán maduros son ustedes realmente", dijo Shah, que pidió no apresurarse a quienes desean asumir el liderazgo de las protestas.

Analistas consultados por EFE advierten de la alta incertidumbre del proceso. "Hicieron un milagro (al derrocar al Gobierno), pero no tienen confianza para liderar porque carecen de un liderazgo definido", explicó a EFE el analista político Anil Giri.

"Gobernar un Estado es diferente", añadió, subrayando que la Constitución no permite claramente que un expresidente del Tribunal Supremo encabece un gobierno.

Este levantamiento juvenil, que carece de un liderazgo unificado o una estructura jerárquica clara, fue convocado y coordinado de forma orgánica a través de redes sociales por diversos colectivos que llamaron a la juventud de la 'Generación Z' (nacidos entre 1997 y 2012), sin una cabeza visible que centralizara las decisiones.

Esta naturaleza acéfala, que fue clave para su rápida expansión y su carácter genuino, ha dejado un vacío político que, sumado a la violencia de las últimas jornadas, ha intensificado la presión para que los organizadores estructuren un liderazgo visible capaz de negociar una salida y contener la crisis.