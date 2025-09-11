La autopsia confirma que un reconocido abogado keniano fue asesinado al recibir ocho tiros

"Su columna vertebral resultó gravemente herida, y la mayoría de las balas entraron y salieron, salvo las dos que hemos recuperado”, declaró a medios locales el doctor Johansen Oduor, patólogo jefe del Gobierno.

"Podemos decir que murió por una hemorragia grave", añadió Oduor.

La Policía se comprometió este miércoles a "garantizar que los autores de este acto atroz sean llevados ante la Justicia", al pedir a la ciudadanía que facilite cualquier información útil para esclarecer el tiroteo.

Según un informe policial recogido por medios locales, los agentes encontraron rota la ventanilla del conductor del vehículo en el que circulaba Mbobu en el acomodado barrio capitalino de Karen y su cuerpo bañado en sangre junto a su teléfono.

No se conocen todavía los motivos del asesinato, cuyo perpetrador se dio a la fuga.

Con tres décadas de experiencia profesional, Mbobu había ejercido como presidente del Tribunal de Disputas entre Partidos Políticos y enseñaba Derecho en la Universidad de Nairobi, además de contar con su propio despacho y haber escrito varios artículos legales destacados en el ámbito académico.

Este incidente recuerda al asesinato en Nairobi el pasado abril del diputado de la Asamblea Nacional Charles Ong’ondo Were, cuya muerte pudo estar orquestada, según la Policía, por una red de delincuencia organizada dotada de importantes recursos financieros.

En una secuencia parecida, Were fue tiroteado por el pasajero de una motocicleta cuando su vehículo paró en un semáforo en rojo, a poco más de tres kilómetros del centro de la capital keniana.

La Policía consideró entonces que el asesinato parecía "intencional y premeditado".