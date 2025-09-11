La Bolsa de Londres sube un 0,78 % aupada por el sector de la defensa

El índice principal londinense, el FTSE 100, ganó 72,19 puntos hasta los 9.297,58, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, avanzó un 0,74 %, o 159,65 puntos, hasta los 21.693,75.

Las mejor paradas al finalizar la jornada bursátil fueron las contratistas de defensa BAE Systems, que sumó un 6,30 %, y Babcock International, que lo hizo un 2,73 %, junto a la compañía de servicios de restauración Compass Group, que creció un 2,76 %.

Por contra, la lista de perdedoras la lideraron la inversora M&G, que perdió un 1,82 % de su cotización, seguida de la casa de apuestas Entain, que retrocedió un 1,78 %, y la multinacional de informes de créditos al consumo Experian, que cedió un 1,62 %.