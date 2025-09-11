La Bolsa de París mejora el 0,80 % alentada por el probable recorte en los tipos en EE.UU.

París, 11 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este jueves el 0,80 %, alentado por el probable recorte de tipos de interés en Estados Unidos y mientras aguarda la formación de un equipo ministerial en Francia liderado por el nuevo jefe de Gobierno, Sébastien Lecornu.