Mundo

La Bolsa española sube el 0,68 % apoyada en Wall Street

Madrid, 11 sep (EFE).- La Bolsa española subió este jueves el 0,68 % por el avance provisional de Wall Street al crecer las posibilidades de un recorte de tipos de interés en Estados Unidos (EE.UU.).

Por EFE
11 de septiembre de 2025 - 13:05
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2339

El índice de referencia nacional, el IBEX 35, ganó 103,8 puntos, hasta 15.321,3. En el año acumula una subida del 32,14 %.

De los grandes valores destacó la subida del 2,66 % del gigante textil Inditex, mientras que Telefónica ganó el 0,82 %; Banco Santander, el 0,78 %, y el grupo financiero BBVA, el 0,37 %.

Por el contrario, la eléctrica Iberdrola cayó el 0,35 %; y la petrolera Repsol, el 0,24 %.

El mercado español aprovechó el avance momentáneo del 1,25 % de Wall Street al aumentar las probabilidades de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos la próxima semana por el aumento de las peticiones semanales de subsidios de paro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado