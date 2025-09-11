La Bolsa española sube el 0,68 % apoyada en Wall Street

El índice de referencia nacional, el IBEX 35, ganó 103,8 puntos, hasta 15.321,3. En el año acumula una subida del 32,14 %.

De los grandes valores destacó la subida del 2,66 % del gigante textil Inditex, mientras que Telefónica ganó el 0,82 %; Banco Santander, el 0,78 %, y el grupo financiero BBVA, el 0,37 %.

Por el contrario, la eléctrica Iberdrola cayó el 0,35 %; y la petrolera Repsol, el 0,24 %.

El mercado español aprovechó el avance momentáneo del 1,25 % de Wall Street al aumentar las probabilidades de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos la próxima semana por el aumento de las peticiones semanales de subsidios de paro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy