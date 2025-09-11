La energética española Iberdrola compra el 30,29 % de su filial brasileña Neoenergia

En un hecho relevante remitido este jueves a la Comisión Nacional el Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, Iberdrola explicó que tras la compra de ese 30,29 % consolidará su posición como accionista mayoritario, ya que pasará a controlar aproximadamente el 84 % del capital social de la compañía.

La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes y se espera que se cierre en los próximos meses.

El precio acordado por la compra de ese 30,29 % en Neoenergia, de 32,5 reales por acción, supondrá un desembolso de 11.950 millones de reales brasileños, aproximadamente 1.880 millones de euros.

"Con esta operación, el grupo afianza su apuesta por las inversiones en el negocio de Redes eléctricas reguladas", dice Iberdrola.

Neoenergia es la primera distribuidora de Brasil por número de clientes y presta servicio a 40 millones de personas. Cuenta con cinco distribuidoras en Bahía, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia, con marcos regulatorios incentivadores.

Además de en Brasil, en América Iberdrola está presente en México y en Estados Unidos.