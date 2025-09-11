La esperanza de vida en la UE alcanza los 81,7 años para los nacidos en 2024

Bruselas, 11 sep (EFE).- La esperanza de vida en la Unión Europea al nacer en 2024 alcanza los 81,7 años de vida, según datos publicados este jueves por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, que sitúa a la cabeza a Italia y Suecia, ambas con 84,1 años, seguidas de España, con 84 años.