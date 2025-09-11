La Guardia Nacional de Rusia vuelve a tener unidades de tanques

"El jefe de la institución señaló que, gracias a la ampliación de la gama de armas pesadas utilizadas por las tropas, se han recreado las unidades de tanques y ha aumentado significativamente la potencia de fuego de la artillería", se afirma en un comunicado de la GN recogido por la agencia Interfax.

Zólotov, además, destacó que en los últimos años se ha adoptado un importante conjunto de medidas para desarrollar las fuerzas de artillería de la Guardia Nacional.

"Por primera se ha incorporado armamento como cañones antitanque, cañones autopropulsados y lanzacohetes de bocas múltiples", explicó.

El jefe de la GN señaló que todas las unidades de artillería de la institución han participado en la campaña militar que lanzó Rusia en Ucrania en febrero de 2022.

La Guardia Nacional de Rusia fue creada por el presidente , Vladímir Putin en abril de 2016 sobre la base de las antiguas tropas del Ministerio del Interior y las unidades antidisturbios, como una institución aparte de la Fuerzas Armadas, dependiente de manera directa del jefe del Estado

Desde su fundación es dirigida por Zólotov, que ostenta el grado de general del Ejército y que, anteriormente fue guardaespaldas y jefe del equipo de seguridad personal de Putin.