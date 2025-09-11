La inflación interanual en EE.UU. repunta en agosto hasta el 2,9 %

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, se mantuvo en el 3,1 %, en línea con los cálculos de analistas, que advierten sobre un aumento gradual de los precios debido al impacto cada vez mayor de la política arancelaria del presidente Donald Trump, a días de una reunión de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos.

En términos intermensuales, la inflación subió un 0,4 % después de registrar un repunte del 0,2 % en julio, mientras que el dato subyacente aumentó un 0,3 %, el mismo nivel que el mes anterior.

El índice de vivienda se incrementó un 0,4 % en agosto, en la continuación de una tendencia al alza que mantiene a este indicador como el principal impulsor que influye en las subidas mensuales de todos los artículos en los últimos meses, según el BLS.

De igual forma, el precio de los alimentos creció un 0,5 % en agosto, después del 0,3 % registrado el mes anterior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El índice de energía aumentó un 0,7 % - tras un decrecimiento del 1,1 % en julio-, impulsado principalmente por el repunte del 1,9 % en los precios de la de gasolina durante el octavo mes del año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En términos interanuales, la energía aumentó un 0,2 % respecto al mismo mes de 2024, mientras que el índice de alimentos aumentó un 3,2 % en el mismo periodo.

Las tarifas aéreas, los vehículos nuevos, los autos y camionetas usados y la ropa estuvieron entre las categorías que aumentaron.

Por otro lado, los índices de atención médica, recreación y comunicación estuvieron entre los pocos apartados importantes que disminuyeron en agosto.

La Fed sigue muy de cerca las cifras de inflación subyacente a la hora de tomar decisiones sobre la política monetaria, junto con los índices de precios de gastos de consumo personal, el Producto interior bruto (PIB) y el desempleo, también publicado por el BLS.

El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) se reunirá los próximos 16 y 17 de septiembre para decidir sobre las tasas de interés, que han mantenido en un rango del 4,25 al 4,5 % desde el recorte de diciembre de 2024, a pesar de la presión del presidente Trump que exige una rebaja.