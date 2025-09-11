La Justicia turca pone cuatro emisoras bajo control del Gobierno por delitos económicos

El tribunal decidió traspasar el control financiero de las 121 empresas propiedad de Can Holding al fondo público de inversiones TMSF, que depende de la oficina del presidente Recep Tayyip Erdogan, según informó este mismo organismo en un comunicado hoy.

Por el momento, la actividad de estas empresas continúa sin cambios, subrayó el TMSF, y los canales de TV siguen emitiendo.

Las emisoras de televisión intervenidas son Habertürk, que también mantiene un popular y prestigioso diario digital del mismo nombre; Bloomberg-HT, la emisora y portal de información financiera más importante de Turquía, participada por la agencia estadounidense Bloomberg; Show TV, un popular canal de telenovelas; y la emisora deportiva HT Spor.

Habertürk es uno de los pocos medios turcos con una imagen de independencia y una cobertura distinta al bloque de prensa progubernamental, que representa casi el 90 por ciento del panorama de medios turcos, según estimaciones de Reporteros sin Fronteras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Can Holding adquirió el pasado diciembre este grupo de medios de otro conglomerado turco, Çiner Holding, en una operación mercantil que se describió como amistosa, sin que constaran cambios en la línea editorial de estos medios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Fiscalía acusa a Can Holding de funcionar como "una organización delictiva", con prácticas financieras "clandestinas", "estafa" y "blanqueo de dinero", moviendo entre sus empresas fondos de procedencia desconocida, señala la agencia turca Anadolu.

Asimismo, se ha emitido orden de detención contra diez directivos del conglomerado, de los que cuatro ya han sido arrestados la pasada madrugada.