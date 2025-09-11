La Municipalidad de Lima acusa a ministerio de mentir sobre trenes que llegaron de EE.UU.

La municipalidad sostuvo que el informe que presentaron este miércoles especialistas del MTC sobre el estado de los trenes, contiene "declaraciones falsas", ya que concluyó que estos "tenían una alta criticidad y requerían, solo en repuestos, reparaciones y sin contar mano de obra calificada, cerca de dos millones de dólares".

El ministerio remarcó el miércoles que ese informe costó 100.000 dólares y fue realizado por la empresa consultora Rail Electrical Service a pedido de la propia Municipalidad de Lima.

En respuesta, el ayuntamiento aseguró que más del 80 % de los coches y el 70 % de las locomotoras "están en buen estado estructural o rehabilitables sin intervención mayor" y que su uso puede permitir un ahorro superior a los 200 millones de dólares "en comparación con lo que costaría adquirir trenes nuevos".

"Rechazamos las afirmaciones del MTC por ser falsas y contradictorias con el informe original", reiteró antes de acusar al ministerio de haber tomado "información apócrifa" y no verificada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El miércoles, el jefe del gabinete de asesores del MTC, Alberto Rojas, anunció que el ministerio enviará cartas a la Contraloría General (tribunal de cuentas), al Congreso, al Ministerio Público y a otras autoridades "para que puedan determinar las responsabilidades que hubiera en el ámbito administrativo y penal".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rojas informó, además, que este viernes se retomarán las reuniones de una mesa técnica convocada para revisar nuevamente las conclusiones del informe y evaluar alternativas para establecer un servicio ferroviario en Lima.

Los trenes se mantienen temporalmente en un parque de Lima mientras el alcalde de la ciudad, el ultraconservador Rafael López Aliaga, quien figura como uno de los precandidatos a las elecciones presidenciales del próximo año, insiste en que el Gobierno debe permitir que se pongan en marcha, a pesar de no contar con los estudios técnicos necesarios.

El proyecto contempla establecer un tren de cercanías desde el centro de la ciudad hasta Chosica, en el extremo este de la capital, y posteriormente con el puerto del Callao, a través de la única vía férrea que atraviesa Lima, que en la actualidad es usada por trenes de carga con minerales procedentes de la cordillera de los Andes.

Los trenes, que fueron construidos entre 1985 y 1987, estuvieron al servicio de Caltrain hasta finales de 2024, cuando la empresa los retiró para sustituirlos por modernas locomotoras eléctricas con cero emisiones de gases de efecto invernadero.

Su llegada ha enfrentado a López Aliaga con el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, al que acusa de boicotear su proyecto por haber señalado que las obras para un servicio de este tipo requerirían de unos cuatro años.