La "profunda" huella española en Roma, protagonista de una muestra en la capital italiana

Bajo el título 'Los monumentos españoles en Roma', la exposición reúne fotografías, láminas y reconstrucciones de edificios, esculturas y enclaves históricos que reflejan la presencia española en la Ciudad Eterna.

Entre las piezas más destacadas figuran una maqueta del 'Tempietto' del Bramante, financiado por los Reyes Católicos; las esculturas de Trajano; diversas iglesias nacionales y el célebre retrato de Inocencio X, pintado por Diego Velázquez.

"Me gustaría que un visitante, sea español o no, cuando entre aquí pueda comprobar por sí solo la importancia que la comunidad española ha tenido siempre en esta ciudad", afirmó a EFE la comisaria Paloma Martín-Esperanza, quien coordina la muestra junto a Gloria Mora y Antonio Duplá.

La exposición está construida a través de la mirada del historiador del arte y político valenciano Elías Tormo y Monzó, quien recopiló en 'Monumentos de españoles en Roma, y de portugueses e hispano-americanos' (1942), un libro ilustrado con fotografías y láminas, "toda esa presencia hispánica en la ciudad".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tormo lo escribió durante la guerra civil española: "Viene a Roma de vacaciones y le pilla aquí la guerra, entonces decide quedarse, y como se sentía tan nostálgico de España y estaba tan agobiado por las circunstancias, empieza a hacer paseos para buscar en Roma su legado español", detalló Martín-Esperanza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Y ese legado español tiene un montón de soportes", insistió la comisaria, al añadir: "Hablamos de monumentos, esculturas, que son de primer nivel, de gran importancia y quizá no se sabe tanto que tienen una vinculación con España".

En este sentido, el embajador de España en Roma, Miguel Ángel Fernández-Palacios, aseveró, en el discurso que inauguró la muestra, que Roma no se comprende sin la huella que ha dejado España.

"Decía el Rey (Felipe VI) que Italia no se puede entender sin España, y que España no se puede entender sin Italia", manifestó el diplomático, al recordar el viaje de Estado que realizaron los Reyes el pasado mes de diciembre a la capital italiana.

En el discurso inaugural le acompañó el director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC (EEHAR-CSIC), Antonio Pizzo, quien enfatizó en la importancia de la figura de Elías Tormo, que "supo captar muchas más que fachadas de edificios y puso una idea de los monumentos como una herencia común compartida entre dos países".

La muestra, organizada por el proyecto de investigación ANIHO; la EEHAR-CSIC, el Instituto Cervantes de Roma y la Real Academia de España en Roma, estará disponible hasta el próximo 15 de octubre.