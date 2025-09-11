La República Checa adquiere 44 tanques Leopard 2A8 por 1.370 millones euros

Estos tanques, con una vida útil de 30 años, reemplazarán los T-72 fabricados con licencia soviética, y que ya no cumplen los requisitos de la OTAN.

Praga ha obtenido supuestamente mejor precio, tras realizar una compra conjunta de tanques con el Ministerio de Defensa de Alemania, según el comunicado, que precisa que las primeras unidades serán entregadas en 2028 y el pedido se completará hasta el 2031.

Ambas partes también han suscrito un acuerdo de cooperación industrial para que hasta 11 empresas checas puedan suministrar piezas en este y otros pedidos de KNDS, por un valor de 76 millones de euros, que equivale al 5,5 % de esta compra.

La oposición parlamentaria ha criticado la operación al considerar que aún no se ha precisado cómo va a ser financiada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy