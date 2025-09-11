La República Dominicana extradita a tres dominicanos a EE.UU. por narcotráfico y homicidio

La operación fue llevada a cabo a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), apoyados por Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), señaló la DNCD en un comunicado.

Los tres dominicanos, Ricardo Cruz Ortiz, Yenssy Darines Cruz Ortiz y Andrés Ramírez, quien también se identifica como Luis Ernesto Pérez Dipegal, fueron trasladados por equipos tácticos de la DNCD al Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde abordaron un vuelo comercial con destino a Estados Unidos custodiados por oficiales estadounidenses.

Ricardo y Darines Cruz Ortiz están acusados en un Tribunal Supremo (Tribunal Especial de Estupefacientes) de venta criminal de una sustancia controlada en segundo grado, en violación de la ley penal de Nueva York (Estados Unidos).

Por su parte, Pérez Dipegal está siendo requerido por un tribunal Supremo del Estado de Nueva York, que le acusa de tentativa para cometer homicidio en segundo grado, agresión en primer grado y posesión delictiva de un arma de fuego en segundo grado, entre otros cargos.

Los imputados fueron arrestados en el mes de julio de este año en la República Dominicana, en operaciones de búsqueda y captura desarrolladas en la provincia de Valverde y en el municipio de Boca Chica, ubicado en la provincia de Santo Domingo.

"La República Dominicana, ha afianzado y fortalecido la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el delito transnacional, ampliando las operaciones de captura de fugitivos de la justicia de Estados Unidos y otros países", indicó la DNCD.