La UA alerta de que el brote de ébola en la RDC supone un "enorme desafío" para África

"Estamos en un contexto de múltiples brotes en el continente, lo que genera necesidades simultáneas en un escenario de recursos limitados", afirmó en una rueda de prensa virtual el epidemiólogo Ngashi Ngongo, jefe de la Oficina Ejecutiva de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África).

"Es un enorme desafío y supone también un gran esfuerzo para los propios gobiernos y todos los socios que trabajan juntos para controlar el brote", añadió Ngongo.

El brote de ébola, declarado por el Ministerio de Sanidad de la RDC el pasado 4 de septiembre en la provincia de Kasai (centro), ha dejado ya 16 muertos y 68 casos sospechosos, de los que 20 ya han sido confirmados, según las últimas cifras de los CDC de África.

Tras la declaración de la emergencia, el director general del organismo, Jean Kaseya, se reunió con el ministro de Sanidad congoleño, Samuel-Roger Kamba, y otros socios, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), para coordinar la respuesta.

"Hubo consenso sobre las medidas clave y sobre la necesidad de trabajar juntos para lograr una contención rápida", subrayó Ngongo.

La epidemia afecta a las zonas de salud de Bulape y Mweka, en Kasai, y se han detectado además dos nuevas localidades con casos sospechosos pendientes de confirmación, lo que llevó a Ngongo a advertir de un alto riesgo de propagación del brote en la RDC.

No obstante, precisó que el riesgo regional es moderado, sobre todo para Angola, el país más próximo, mientras que a nivel global se considera bajo.

Hasta ahora, nueve pacientes permanecen hospitalizados, cuatro de ellos en estado crítico, mientras que las autoridades han identificado 401 contactos, de los que se ha realizado seguimiento a 358.

Como parte de la respuesta, Ngongo aseguró que se han puesto en marcha medidas preventivas que incluyen entierros "seguros y dignos", para evitar que la población manipule cadáveres o pertenencias de personas con casos sospechosos o confirmados.

También se están aplicando protocolos de prevención y control de infecciones, como la desinfección de domicilios, espacios públicos y centros sanitarios, mientras que todos los contactos deben vacunarse en un plazo máximo de cuatro días.

"En conjunto, se trata de un despliegue completo de intervenciones probadas que buscan, por un lado, frenar la propagación de la enfermedad y, por otro, reducir la tasa de letalidad", subrayó Ngongo.

Asimismo, el epidemiólogo destacó que la RDC disponía de unas 2.000 dosis de vacuna contra el ébola y que ya ha iniciado la campaña de inmunización, con 68 trabajadores de primera línea vacunados hasta la fecha.

Este es el decimosexto brote de ébola declarado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976 y el primero en la provincia de Kasai desde 2008.

El ébola es una fiebre hemorrágica grave que se transmite por contacto directo con sangre o fluidos corporales de personas y animales infectados, con una tasa de mortalidad que, según la OMS, oscila entre el 60 % y el 80 %.