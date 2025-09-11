La UE desembolsa a Ucrania otros 1.000 millones financiados con activos congelados rusos

Con esta octava entrega, Bruselas ha desembolsado ya 10.000 millones de euros de los 18.100 millones que aportará la UE al paquete de asistencia macrofinanciera a Ucrania acordado por el G7, del que forman parte Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia y que trasferirá a Kiev unos 45.000 millones de euros en total.

Durante el Debate sobre el estado de la Unión celebrado ayer, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que adelantará el pago de 6.000 millones de la contribución europea a esta iniciativa internacional.

El objetivo de este desembolso acelerado es "permitir que la UE apoye incrementos esenciales de gasto militar este otoño, ayudando a Ucrania a satisfacer sus urgentes necesidades militares".

La asistencia financiera entregada a Ucrania dentro del marco del G7 se utiliza para cubrir sus necesidades militares, presupuestarias y de reconstrucción, por ejemplo para restaurar infraestructuras destruidas por los ataques rusos, y no tiene que ser reembolsada directamente por Kiev.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La devolución de los préstamos se costeará con los beneficios extraordinarios que generan los activos rusos inmovilizados por las sanciones, que están en su mayoría en instituciones de depósito de valores en la UE y van proporcionando ingresos puesto que esas entidades están obligadas a reinvertir los intereses que generan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La UE se reivindica como el mayor donante del mundo a Ucrania con más de 170.000 millones transferidos al país desde el inicio de la guerra entre ayuda macrofinanciera, asistencia humanitaria, ayudas militar, apoyo a la reconstrucción y ayudas bilaterales de los Estados miembros.