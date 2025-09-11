La UE y Egipto abordarán Gaza y relación bilateral en su primera cumbre el 22 de octubre

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, representarán a la UE, mientras que por parte de Egipto asistirá su presidente, Abdelfatah al Sisi.

La cumbre se centrará en las relaciones bilaterales y en la profundización de la asociación política y económica, tal y como se establece en la Asociación Estratégica y Global UE-Egipto, con “el objetivo de fomentar la estabilidad, la paz y la prosperidad compartidas”, indicó el Consejo.

Los líderes de ambas partes también debatirán los retos globales actuales, incluida la situación en Oriente Medio, la guerra de Rusia contra Ucrania, el multilateralismo, el comercio, la migración y la seguridad.

Costa dijo en el comunicado que Egipto es un socio estratégico para la Unión y que sus “lazos duraderos se basan en una historia, una geografía y una cultura comunes, así como en los fuertes vínculos entre nuestros pueblos”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La UE valora profundamente el papel estabilizador de Egipto en la región de Oriente Medio y su función mediadora en el conflicto de Gaza. Nuestra primera cumbre bilateral será una excelente oportunidad para seguir profundizando nuestra asociación, cooperar en la resolución de nuestros retos comunes y aprovechar todo el potencial de nuestra relación”, argumentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En marzo de 2024, la UE y Egipto acordaron mutuamente elevar su relación al nivel de una Asociación Estratégica y Global, que abarca seis pilares de cooperación y prioridades comunes: relaciones políticas, estabilidad económica, comercio e inversiones, migración y movilidad, seguridad y demografía, y capital humano.

Como parte del compromiso de intensificar el diálogo político bilateral, se decidió celebrar una cumbre UE-Egipto cada dos años, además del Consejo de Asociación anual.

La UE fue en 2024 el principal socio comercial de Egipto, ya que representaba un 22 % del comercio exterior del país africano (un 26,5 % de las exportaciones y un 19,9 % de las importaciones).

La Asociación Estratégica tiene por objeto mejorar la cooperación entre la UE y Egipto para “aplicar plenamente y liberar todo el potencial de la zona de libre comercio” del Acuerdo de Asociación acordado en 2004, recordó el Consejo.