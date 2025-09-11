Las autoridades de Costa Rica detienen una embarcación con 2,4 toneladas de droga

La acción policial, coordinada junto con la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), permitió la detección de una lancha rápida en la que viajaban un ecuatoriano identificado con el apellido de Nazareno, de 38 años y un costarricense de apellido Medina, de 31 años, informó el Ministerio de Seguridad Pública costarricense.

“Se trató de una lancha que ingresó al Golfo Dulce. Los tripulantes, al recibir señales de alto, emprendieron la huida realizando maniobras evasivas para, finalmente, encallar la embarcación en una playa cercana e intentando huir por tierra”, cita el reporte del ministerio.

En este trabajo participaron oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

La lancha es de aproximadamente 32 pies de largo, sin nombre ni matrícula visible y era propulsada por dos motores con cilindraje alterado. En su interior las autoridades encontraron 101 bultos con droga, los cuales contenían 2.373 paquetes de marihuana y 114 de cocaína.

Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público para su debido procesamiento por el delito tráfico internacional de drogas, que en Costa Rica se castiga con hasta 20 años de cárcel.

En los últimos años Costa Rica se ha convertido en un importante centro para el almacenamiento y exportación de cocaína a destinos como Europa y Norteamérica, según han reconocido las propias autoridades locales.