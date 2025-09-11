Las autoridades mexicanas arrestan al principal operador financiero del Cartel Jalisco

En un comunicado conjunto, distintas agencias de seguridad indicaron que en cumplimiento a una orden de aprehensión, agentes "detuvieron en el interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Oscar 'N', quien procedía de un vuelo de Barcelona, España".

La detención fue realizada por agentes de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano, en coordinación con agentes de las secretarías de Marina, Defensa y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Centro Nacional de Inteligencia de México (CNI).

Fuentes de seguridad y medios locales señalaron que se trata de Oscar Antonio Álvarez González, considerado principal operador financiero del CJNG.

El sujeto es un presunto lavador de dinero al servicio de Rubén Oseguera Cervantes, alias el Mencho, y Abraham Oseguera Cervantes, alias el Rodo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El reporte indicó que al detenido se le acusa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y es el principal operador financiero del CJNG, a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero.

Según las fuentes, el ahora arrestado es quien se encarga de gestionar el cambio de nombre de propiedad con apoyo de notarios públicos ubicados en diversos municipios del estado de Jalisco.

El comunicado apuntó que el detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

A mediados de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) de México anunció la entrega de 26 capos del narcotráfico a Estados Unidos, que estaban encarceladas en diferentes centros penitenciarios de México, que fueron solicitadas por el Departamento de Justicia de EE.UU., que se comprometió a no pedir la pena de muerte para ellos.

Estas 26 personas se suman a los 29 narcotraficantes que, el pasado mes de febrero, México entregó a Estados Unidos.

El Cartel Jalisco Nueva Generación es una de las seis agrupaciones mexicanas que Estados Unidos designó como terroristas en febrero, además del Cartel de Sinaloa, el del Golfo, el del Noreste, la Familia Michoacana y los Carteles Unidos.