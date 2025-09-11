Las condenas para los otros siete implicados en la trama golpista liderada por Bolsonaro

Brasilia, 11 sep (EFE).- La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus aliados por tramar un golpe de Estado, después de perder las elecciones de 2022 ante el actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.