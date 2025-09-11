Llegan a Bogotá los primeros vagones del Metro

"Esto que estamos construyendo entre todos va a cambiarle la vida a los bogotanos. Vamos a entregar una ciudad transformada, una ciudad que mire al futuro con esperanza, más oportunidades y con garantías para los derechos de la ciudadanía, históricamente afectada por los problemas de movilidad", aseguró el alcalde bogotano, Carlos Fernando Galán.

El metro de la capital del país se desarrollará sobre un viaducto elevado de 24 kilómetros, lo que permitirá reducir los tiempos de desplazamiento en una de las ciudades más congestionadas de América Latina.

Los primeros seis vagones llegaron a Cartagena el pasado 2 de septiembre y de allí fueron enviados por tierra hasta Bogotá, a donde llegaron la madrugada de este jueves.

Este mismo proceso se repetirá con los 29 trenes restantes. Cuatro de ellos llegarán este año y, para octubre de 2026, Bogotá contará con la flota completa.

El alcalde Galán destacó el trabajo de los exalcaldes Enrique Peñalosa y Claudia López, quienes ayudaron a que el proyecto tomara cuerpo hasta que se hizo realidad.

Igualmente dijo que la Línea 1 del Metro tiene una ejecución del 62 % con corte al 31 de agosto.

Por su parte, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, destacó que "más de 13.500 personas trabajan en esta obra y cada equipo cumple un rol clave".

Agregó: "Lo que estamos haciendo es indispensable para Bogotá".

Además, dijo que en marzo de 2028 entrará en operación comercial "un sistema que beneficiará a cerca de 2,9 millones de habitantes de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, entre otras localidades. Hoy un trayecto puede tardar hora y media; con el Metro será de solo 27 minutos".

Los trenes del Metro de Bogotá alcanzarán una velocidad comercial promedio de 42,5 kilómetros por hora y funcionarán con intervalos iniciales de 140 segundos entre cada servicio.