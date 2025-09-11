Localizan en Panamá a chef mexicano de cadena hotelera que se mantenía desaparecido

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- La Fiscalía de Panamá informó que este jueves fue localizado el ciudadano mexicano César Gustavo Estrada Zúñiga, quien laboraba como chef en una cadena hotelera en una zona turística y costera del país centroamericano y que había sido dado como desparecido.