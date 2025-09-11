Los comunicadores de la Amazonía se citan en Perú para potenciar las voces de sus pueblos

Lima, 11 sep (EFE).- Comunicadores, investigadores y líderes indígenas de ocho países se encontrarán desde el próximo lunes en la ciudad de Iquitos, en el corazón de la selva de Perú, para analizar las formas de potenciar las "voces amazónicas" en un contexto de crisis climática, extractivismo y amenazas territoriales, informaron los organizadores de la cita.