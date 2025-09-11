Luis Arce critica "intromisión" de EE.UU. ante el proceso penal contra Bolsonaro en Brasil

"Rechazamos las declaraciones injerencistas de Estados Unidos contra Brasil. Amenazar con utilizar el poder económico y militar, en supuesta defensa de la libertad de expresión en favor de Bolsonaro, se constituye en una intromisión colonialista e inaceptable en los asuntos internos de una nación soberana y viola el Derecho Internacional", escribió Arce en X.

El gobernante boliviano también sostuvo que "Brasil es un país libre y soberano, y América Latina es una zona de paz" y también manifestó su "apoyo al hermano" Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente brasileño.

Arce tiene afinidad ideológica con Lula da Silva y se ha mantenido distante de la Administración estadounidense en sus casi cinco años de Gobierno, como lo hizo el expresidente y exlíder del oficialismo boliviano Evo Morales (2006-2019).

El fantasma de una nueva represalia del Gobierno de Estados Unidos a Brasil aumentó esta última semana, en la que se desarrolla la fase final del juicio por golpismo que enfrenta el líder de la ultraderecha y siete de sus antiguos colaboradores.

El martes, preguntada sobre la eventual respuesta de EE.UU. a una posible condena de Bolsonaro, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la libertad de expresión es una "prioridad" para el presidente estadounidense, Donald Trump, quien "no tiene miedo de usar el poder económico y militar" de su país para protegerla "en todo el mundo".

Esto, en alusión al arancel del 50 % impuesto por Estados Unidos a gran parte de las importaciones brasileñas, como respuesta a una supuesta persecución judicial y política que estaría sufriendo Bolsonaro, según el republicano.

El Gobierno de Brasil replicó que para "proteger" la libertad de expresión, el primer paso es "defender la democracia y respetar la voluntad popular de las urnas".

La Primera Sala del Supremo de Brasil formó este jueves una mayoría de tres votos para condenar a Bolsonaro por tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula da Silva.

Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario, responde en este proceso por cinco crímenes por los que podría recibir una pena máxima de unos 40 años: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal armada, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.