Más de 100 medios, incluido EFE, piden a EEUU anule plan recorte visados a prensa foránea

"La propuesta de limitar los visados a 240 días alteraría un sistema ya probado, crearía inestabilidad para los corresponsales y sus familias y reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura procedente de EEUU", indican.

Según los firmantes, los visados actuales del tipo I, especiales para profesionales de la comunicación extranjeros y que permiten estancias de hasta cinco años, "han garantizado durante décadas que los periodistas internacionales puedan informar con precisión sobre noticias en vivo y de última hora en Estados Unidos".

"Al pasar años, y no meses, sobre el terreno, los periodistas adquieren un conocimiento profundo, redes de confianza y la inmersión contextual necesarios para explicar Estados Unidos a las audiencias globales", argumentaron.

Según los firmantes, acortar a menos de un año los visados empeorará la información sobre EEUU "y naciones rivales y poderosos adversarios no perderán tiempo en llenar ese vacío con relatos sobre Estados Unidos que sirvan a sus propios intereses antes que a la verdad".

También figuran como firmantes la Unión Europea de Radiodifusión, las agencias Reuters y AFP, la Alianza Informativa Latinoamericana, la televisión australiana ABC, Radio Televisión Española (RTVE), el Grupo Vocento, Reporteros Sin Fronteras o el Comité de Protección de Periodistas.