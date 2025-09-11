Más de 150.000 sirios regresaron desde Jordania a su país tras la caída de Al Asad

El Ministerio indicó al canal oficial de televisión Al Mamlaka que trabaja por reforzar la infraestructura del cruce fronterizo para facilitar la entrada y salida de viajeros, atender las necesidades logísticas derivadas del aumento de medios de transporte y reforzar la seguridad.
Estas acciones se enmarcan en un plan integral para desarrollar los centros fronterizos y mejorar los servicios que se ofrecen en estas instalaciones, ya sean a nivel de gestión documental, como unidades sanitarias, carreteras, zonas verdes y áreas de descanso.
Según las estimaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), está previsto que el número de sirios que parte de Jordania hacia su país llegue a alrededor de 200.000 a finales de 2025.
Jordania acoge a 1,5 millones de sirios desde 2011 y es uno de los países con mayor número de refugiados en relación a su población, ya que cuenta también con 2,3 millones de palestinos.
