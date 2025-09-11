Más de 150.000 sirios regresaron desde Jordania a su país tras la caída de Al Asad

Amán, 11 sep (EFE).- Más de 150.000 refugiados sirios en Jordania regresaron a su país desde la caída del régimen de Bachar al Asad, el pasado diciembre, a través del paso fronterizo de Yaber, informó este jueves el Ministerio jordano del Interior.