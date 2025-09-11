México condena el asesinato en EE.UU. de Charlie Kirk y rechaza la violencia política

“También lamentar este suceso que hubo en los Estados Unidos con este activista, esta persona, el activista Charlie Kirk”, expresó Sheinbaum en su habitual conferencia en el Palacio Nacional.

La mandataria también se posicionó "totalmente en contra de cualquier violencia y particularmente de la violencia política”.

“Entonces, también nuestra condena a actos de este tipo”, agregó la presidenta de México.

El activista conservador, de 31 años, cercano al presidente estadounidense, Donald Trump, murió el miércoles asesinado tras recibir un disparo en el cuello durante un debate en la Universidad Utah Valley, en Orem (oeste de EE.UU.), ante unas 2.000 personas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ataque provocó consternación en el país y fuertes condenas tanto de líderes republicanos como demócratas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump calificó a Kirk de “un verdadero gran patriota estadounidense” y ordenó que las banderas ondearan a media asta, mientras que figuras como el gobernador de California, Gavin Newsom, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, coincidieron en rechazar la violencia política.

Las autoridades estadounidenses han informado que cuentan con “buenas imágenes” del presunto tirador, que tendría “edad universitaria”, y confirmaron el hallazgo del arma usada, un rifle de cerrojo de gran potencia, en una zona boscosa cercana al campus. El FBI y la policía estatal mantienen desplegado un operativo de búsqueda.

El asesinato de Kirk ocurre en un momento de creciente tensión política en Estados Unidos, donde el propio presidente Trump sobrevivió a un atentado en julio de 2024 y varios legisladores estatales fueron víctimas de ataques armados este año.