México pasó de población "sana" a "enferma" en cuarenta años, alertan autoridades de salud

Clark explicó en conferencia presidencial desde el Palacio Nacional que en la década de 1980 menos del 10 % de los adultos padecía obesidad, pero hoy casi tres de cada cuatro mexicanos adultos tienen sobrepeso u obesidad, mientras que la diabetes pasó de menos de dos millones de casos a afectar al 18 % de la población adulta, más de 20 millones.

El funcionario destacó que la hipertensión, que antes era marginal, hoy afecta a uno de cada tres adultos, y las muertes por enfermedades del corazón se triplicaron en este periodo: en 1980, 60 de cada 1.000 defunciones estaban relacionadas con cardiopatías, frente a las 163 actuales.

"Esta crisis no era inevitable, es una crisis asociada a la epidemia del consumo de refrescos y comida chatarra en nuestro país", sentenció.

Clark alertó que estas enfermedades ya representan una carga insostenible para el sistema de salud mexicano, pues cada año, cerca de 100.000 personas requieren diálisis o hemodiálisis, tratamientos que implican conectarse tres veces por semana a una máquina para seguir con vida.

En este sentido, alertó que cada paciente cuesta en promedio 415.000 pesos (unos 20.750 dólares) al año al sector salud.

“Hoy en México se destinan entre todos los sistemas de salud, cerca de 180.000 millones de pesos (unos 9.000 millones de dólares) a atender las consecuencias médicas del sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión”, precisó el subsecretario,

El funcionario añadió que el 40 % de las consultas en unidades de medicina familiar del IMSS están ligadas a estos padecimientos.

México es el mayor consumidor mundial de refrescos, con un promedio anual de 166 litros por persona, enfatizó.

"Un envase de 600 mililitros contiene quince cucharadas de azúcar”, ejemplificó Clark, al señalar que las bebidas azucaradas son la primera fuente de azúcar en la dieta nacional y un "motor silencioso" de enfermedades crónicas.

Según datos oficiales, el consumo excesivo de estos productos provoca que cada año se registren 27.000 amputaciones por complicaciones diabéticas, además de que la diabetes se consolidó como la segunda causa de muerte en el país, con casi 100.000 fallecimientos anuales.

Clark advirtió que, de no revertirse la tendencia, el sistema de salud "no será capaz de soportar la carga" en el mediano y largo plazo.

Por ello defendió medidas como el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas dentro del paquete económico 2026, cuyo objetivo es reducir el consumo y “doblar la curva” de estas enfermedades.