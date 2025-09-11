MIPCOM 2025 enfoca su edición en la relevancia y los acuerdos entre profesionales

"Nuestro objetivo no es crecer en número, sino en relevancia: que los asistentes se encuentren y cierren acuerdos", afirmó Smith durante la presentación a la prensa de la próxima edición.

Esta filosofía se refleja en la integración de MIPJunior, la sección dedicada a contenidos infantiles y juveniles, que este año se traslada al Palais des Festivals y la Gare Maritime para facilitar los encuentros entre compradores y productores internacionales.

La feria pondrá un especial énfasis en la Creator Economy, con la presencia de creadores digitales de alcance global como Dhar Mann, productoras híbridas como Afterparty Studio y plataformas emergentes como Tubi, que ya supera los 100 millones de usuarios mensuales.

El MIP Innovation Lab ampliará su espacio para mostrar soluciones de inteligencia artificial, 'streaming' y producción virtual, mientras que la colaboración con BrandStorytelling explorará cómo las marcas financian y producen contenidos más allá de la publicidad convencional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los contenidos destacados figuran los estrenos internacionales, como el drama 'The Manager’s Wife', cuya emisión en Estados Unidos está prevista para 2026, así como producciones francesas, alemanas, chinas, kazajas y coreanas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se espera la asistencia de unos 10.500 profesionales, similar a 2024, con un fuerte enfoque en coproducciones, diversidad y expansión internacional, incluida la presencia de un pabellón de Nigeria.

MIPCOM 2025 cerrará con su tradicional Green Night Party, una fiesta de 'networking' exclusiva, este año en colaboración con la empresa turca Mertico, especializada en gestión de canales de YouTube y uso de inteligencia artificial para optimizar audiencias.