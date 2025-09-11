Mueren dos civiles en ataques cruzados de los kurdosirios y las fuerzas gubernamentales

Por un lado, el Ministerio de Defensa sirio acusó a las FSD de lanzar anoche "de forma repentina" una "violenta" oleada de acciones contra zonas residenciales en las aldeas de Al Kayariya, Ras al Ahmar y Habuba Kabira, lo que causó dos muertos y tres heridos.

Según su versión, ofrecida a la agencia oficial de noticias siria SANA, los ataques fueron lanzados desde dos áreas en manos de los kurdosirios ubicadas en las inmediaciones de la aldea de Maskanah y la base aérea de Jirah, hacia donde las tropas de Damasco dispararon en respuesta.

Sin embargo, la alianza armada liderada por kurdos aseguró en un comunicado que los choques comenzaron después de que "grupos indisciplinados afiliados al Gobierno de Damasco" perpetraran una serie de intentos de infiltración y ataques de artillería contra la zona de Deir Hafer.

"Nuestras fuerzas afirman que la responsabilidad total de estas agresiones recae con la parte que inició la escalada a través de repetidas violaciones que pusieron en peligro la estabilidad pública", defendieron las FSD en su nota, al declararse "completamente listos" para enfrentar cualquier nuevo ataque.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos también atribuyó las primeras acciones a facciones proturcas, a lo que los kurdosirios respondieron con el lanzamiento de cohetes, dando lugar a un intercambio de fuego entre las partes, de acuerdo con una nota de la organización.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante el mandato del derrocado Bachar al Asad, las FSD se enfrentaban a grupos entonces opositores respaldados por Turquía, que el pasado año participaron en la ofensiva para hacer caer al antiguo régimen y ahora están del lado del nuevo Gobierno de transición.

Los kurdosirios y Damasco firmaron un acuerdo el pasado marzo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el cambio de régimen, pero el proceso está mayormente estancado por falta de consenso y en las últimas semanas se han registrado algunos choques armados.