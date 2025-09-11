Netanyahu acusa a Sánchez de lanzar una "amenaza genocida" contra Israel

"El primer ministro español dijo ayer que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque ‘España no tiene armas nucleares’. Esa es una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", afirmó Netanyahu en el perfil de la oficina del primer ministro en X.

"Al parecer, la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático de judíos en masa durante el Holocausto no le bastan a Sánchez. Increíble", añadió el mandatario israelí.

Las declaraciones de Netanyahu llegan después de que Sánchez anunciara el lunes en la Moncloa un paquete de nueve medidas contra Israel por lo que calificó de "genocidio" en Gaza. Entre ellas figuran la consolidación jurídica del embargo de armas, la prohibición de entrada en España de personas implicadas en esas acciones y un aumento de la ayuda humanitaria.

En su comparecencia del lunes en el Palacio de la Moncloa para anunciar esas medidas, el presidente del Gobierno español recalcó: "España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas".

Sánchez subrayó además que España "apoyará siempre el derecho de Israel a existir, a garantizar su seguridad y a prosperar", pero, "con la misma convicción", distingue entre "proteger a tu país, proteger a tu sociedad" y "bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes".

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican como un genocidio la campaña militar de Israel contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 64.000 personas, entre ellas más de 18.000 menores.