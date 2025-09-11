ONG registra 1.185 presos por motivos políticos en Cuba al cierre de agosto

La organización, con sede en Madrid, explicó que 13 personas entraron en su listado mensual y otras cuatro salieron. Tres de ellas por cumplir íntegramente la sanción impuesta y una, el caso de la disidente Aymara Nieto, se debió a su "destierro forzoso" a República Dominicana.

Nieto explicó su caso en entrevista a EFE al poco de abandonar Cuba. "Lo mejor que puedo hacer es instalarme en este país y seguir luchando por mis hermanos los presos políticos, porque yo sé lo qué es ser preso político, y así de alguna manera tratar de ayudarles", aseguró.

El reporte mensual de PD identificó a 472 personas con "patologías médicas graves" y 41 con problemas de salud mental, todos ellos "sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado".

De igual forma, la oenegé explicó que 33 menores de edad siguen en la lista, de los cuales 30 cumplen sentencia y tres están siendo procesados penalmente con "medidas cautelares sin tutela judicial alguna". La edad penal mínima en Cuba son los 16 años.

PD denunció que 15 de los menores "han sido ya condenados por sedición" y que su pena media es de 5 años de privación de libertad.

De igual forma, alertó de que un total de 221 personas han sido condenadas por sedición, cuando en la mayoría de los casos participaron en protestas pacíficas, y agregó que todos "ya han sido sentenciados a un promedio de diez años de privación de libertad cada uno".

PD, uno de los referentes en el registro de presos por motivos políticos en Cuba, mantiene en su lista a las personas que ya figuraban antes y fueron excarceladas entre enero y febrero, argumentando que sus condenas no se han extinguido, porque legalmente se encuentran en libertad condicionada.

Estas personas fueron excarceladas tras la decisión del Gobierno de Cuba de sacar de la cárcel a 553 reclusos sentenciados por "diversos delitos", después de que Washington excluyera a La Habana de la lista de países que promocionan el terrorismo.

El Gobierno cubano, que nunca vinculó públicamente la lista y las excarcelaciones, anunció luego de dos meses que daba por concluido dicho proceso de forma “exitosa”.

Entre esos excarcelados estaban los disidentes Félix Navarro y José Daniel Ferrer, a quienes tras apenas dos meses fuera de prisión se les revocó la libertad condicionada y regresaron a la cárcel, según argumentaron las autoridades cubanas, por incumplimiento de sus restricciones.

Desde julio de 2021, cuando se registraron en la isla las mayores protestas antigubernamentales en décadas, un total de 1.869 personas pasaron por la cárcel por motivos que PD define como políticos.