Panamá abre un centro para vigilar un corredor en el Pacífico que comparte con tres países

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- Panamá puso en marcha este jueves un centro de monitoreo del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), que comparte con Ecuador, Costa Rica y Colombia, como una herramienta para enfrentar amenazas como la pesca ilegal y la contaminación marina.