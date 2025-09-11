Panamá firma préstamo con Citibank por 258 millones de francos suizos para financiar gasto

El crédito "se desembolsará en su equivalente en dólares estadounidenses, con un plazo de tres años y una tasa de interés anual de solo 2,39 %", lo que "representa un ahorro de 2,54 % frente a financiamientos equivalentes en dólares, consolidando a Panamá como un emisor confiable y con acceso a mejores condiciones que las del mercado tradicional", indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El préstamo permitirá "cubrir parcialmente las necesidades estacionales de liquidez" del presupuesto nacional de este 2025, "garantizando la ejecución continua de proyectos prioritarios y el sostenimiento de servicios esenciales para la población".

El MEF recordó que el Ejecutivo le autorizó en febrero pasado a "gestionar estructuras de financiamiento con entidades locales e internacionales hasta por 6.000 millones de dólares", una medida "estratégica ha generado un ambiente de mayor competencia, diversificación de fuentes y acceso a condiciones más favorables en beneficio de todos los panameños".