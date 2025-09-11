Pekín avisa de que "protegerá sus intereses" ante plan mexicano de gravar coches chinos

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que su país "siempre ha abogado por una globalización económica inclusiva y beneficiosa".

Lin aseveró que China "se opone firmemente a cualquier coerción por parte de terceros para imponer restricciones a China bajo diversos pretextos", en referencia velada a las posibles presiones que pudiese estar ejerciendo Estados Unidos sobre su vecino para fijar gravámenes a los productos chinos.

"Esperamos que México nos acompañe en el camino de la promoción de la recuperación económica mundial y el desarrollo del comercio global", agregó el vocero, al tiempo que reiteraba que China "se opone a toda forma de unilateralismo, proteccionismo y medidas discriminatorias y excluyentes".

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, explicó que la iniciativa busca "proteger la industria nacional frente a prácticas de 'dumping'" y se aplicará exclusivamente a países con los que México no tiene tratados comerciales, como China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.

El plan arancelario, incluido en el paquete económico 2026 presentado este lunes a la Cámara de Diputados de México, contempla modificaciones en 1.463 fracciones arancelarias que representan el 8,6 % de las importaciones totales del país, con un valor estimado de 52.000 millones de dólares.