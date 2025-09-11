Peña evalúa con director de estatal emiratí posible inversión aeroportuaria en Paraguay

Asunción, 11 sep (EFE).- El mandatario de Paraguay, Santiago Peña, dialogó este jueves con el director general de la empresa estatal emiratí Abu Dhabi Airports, Ahmed Al Shamsi, sobre la posible inversión de Abu Dabi en un proyecto aeroportuario en el país suramericano, informó la Presidencia en Asunción.