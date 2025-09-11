Petro retira del servicio a un general del Ejército por sospechas de vínculos con narcos

"He retirado del servicio activo de las fuerzas militares al mayor general Hernando Garzón Rey por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca", manifestó el mandatario en su cuenta de X.

Petro añadió que entregará a la Fiscalía "las denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor" al militar, sin dar detalles de los grupos de narcotraficantes con los que presuntamente tiene vínculos el oficial, quien tenía 34 años de servicio en el Ejército.

De inmediato, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció la baja de Garzón Rey, "quien se desempeñaba como inspector general de las Fuerzas Militares".

"Se recibió una información donde el señor mayor general retirado Garzón Rey estaría involucrado en presuntas actividades ilícitas", agregó el ministro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el titular de Defensa, "se pondrá en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación para que investigue y se adelanten las acciones legales respectivas a que haya lugar".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Desde el Ministerio de Defensa Nacional no dudaremos en aplicar todas las medidas necesarias frente a las actuaciones contrarias a la Constitución, la ley, y los principios y valores propios de una institución que debe tener un comportamiento ético superior para proteger a los colombianos", agregó Sánchez Suárez.

Garzón Rey se graduó en diciembre de 1990 como subteniente en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova y ha ocupado, entre otros cargos, los de comandante del Batallón de Infantería No. 19 General Joaquín París; director de Operaciones Especiales del Ejército; comandante de la Brigada contra el Narcotráfico y miembro Estado Mayor del Comando de Transformación del Ejército.

También fue comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 3 y jefe del Comando Conjunto No. 5 Noroccidente.

En septiembre de 2019 una subordinada suya, la capitán Maritza Soto, denunció que fue víctima de acosos sexual y laboral por parte de Garzón Rey, entonces con rango de coronel, pero al año siguiente la Fiscalía archivó la investigación.