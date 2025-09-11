Portugal convoca al embajador ruso para que dé explicaciones sobre la incursión en Polonia

Como el embajador Mijaíl Kamynin "no está disponible", será el encargado de negocios de la legación diplomática, Alexander Bryantsev, quien acuda mañana al ministerio, apuntó la fuente.

España y Países bajos han convocado también a los representantes de Rusia para condenar y solicitar explicaciones sobre la incursión de los drones rusos en Polonia.

En la noche del martes, varios aviones no tripulados de Rusia fueron detectados en el espacio aéreo de Polonia y, poco después, derribados por aviones de combate polacos y de los aliados de la OTAN desplegados en el flanco este, en el incidente más grave sucedido entre Rusia y un miembro de la Alianza Atlántica en los más de tres años de guerra en Ucrania.

Polonia ha pedido la activación del Artículo IV de la OTAN para abordar de forma conjunta con sus socios la situación, sobre la que Moscú asegura que no hay prueba de que los drones implicados tengan origen ruso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Artículo IV del Tratado del Atlántico Norte estipula que los aliados se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, "la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá mañana, viernes, en sesión de emergencia para tratar la violación del espacio aéreo polaco.