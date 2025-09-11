Presidenta de Honduras suspende temporalmente sus actividades por virus de influenza

"Un fuerte virus de influenza me obliga a guardar reposo, confiando en estar plenamente restablecida para la gran celebración de nuestra Independencia Patria" el próximo lunes, indicó Castro en la red social X.

La mandataria tenía previsto participar en el resto de la semana en la inauguración de varias obras, en el norte, centro y este del país, "las cuales serán reprogramadas para nuevas fechas", añade su mensaje.

Castro asumió el poder el 27 de enero de 2022 para un período de cuatro años que concluirá en enero de 2026.