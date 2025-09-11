Presidente de Ecuador podrá pedir que se fije precio del banano hasta definir coste final

Así lo determinó el mandatario en un decreto ejecutivo emitido este jueves, por medio del cual reformó el reglamento a la ley para controlar la producción y comercialización del banano, plátano y otras musáceas de exportación y añadió un artículo relacionado con el precio mínimo de sustanciación y precio referencial 'free on board' (libre a bordo).

La autoridad agraria deberá fijar los precios mediante un acuerdo ministerial, valores que se mantendrán hasta que se organicen las mesas de negociación establecidas en la ley y el reglamento; y se determinen los precios definitivos, según versa el documento oficial.

El precio mínimo de sustentación de la caja de banano en Ecuador para el año 2025 es de 7,25 dólares, un valor acordado entre productores y exportadores y oficializado por el Ministerio de Agricultura. El costo se aplica a la caja de 18,1 kilos, mayormente utilizada en las exportaciones.

Ecuador es el primer exportador mundial de banano y generó 2.428 millones de dólares por exportación a sus diferentes mercados entre enero y julio de este año, lo que representa un crecimiento del 14,7 % respecto al mismo período de 2024, de acuerdo a cifras del Banco Central publicadas este miércoles por el Ministerio de Producción.

El logro se produjo en mitad de un convulso escenario internacional que ha afectado a los mercados. Entre ellos: guerras, efectos del cambio climático y un incremento de exigencias por parte de la Unión Europea (UE), el mayor comprador del banano ecuatoriano.