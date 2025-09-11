Presidente de Paraguay cuestiona la intolerancia en el mundo tras el asesinato de Kirk

"El mundo hoy vive momentos muy difíciles, conflictos bélicos, guerras, conflictos sociales a lo largo y ancho del mundo. La intolerancia se apodera de las discusiones en las sociedades más modernas", subrayó el mandatario durante un discurso en el acto de conmemoración de los 138 años de la gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado.

Kirk, de 31 años, fue asesinado mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) frente a centenares de personas.

"Su voz fue acallada en el medio de un debate, realmente nos tiene que llevar a reflexionar", apuntó.

En ese sentido, destacó que el comentarista era un joven que defendía "su fe cristiana, su creencia sobre la importancia de la familia como la base de una sociedad moderna que quiere proyectarse".

Peña agregó que su pensamiento llevaba al activista a diferentes ámbitos para promover la incorporación de jóvenes en la política y el debate.

De su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, el oficialista Raúl Latorre, afirmó en X que "Charlie Kirk será recordado como un mártir en la defensa de la verdad y la libertad".

Casado y padre de dos hijos, Kirk era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.