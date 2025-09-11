Primer ministro paquistaní visita Catar tras el ataque de Israel contra la cúpula de Hamás

"El primer ministro Shehbaz Sharif ha viajado a Doha en una visita de un día para expresar solidaridad con el emir de Catar, Su Alteza el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, la familia real catarí y el pueblo catarí tras la agresión israelí contra Catar", señaló la Oficina de Sharif en un comunicado.

"Durante la reunión se discutirán los ataques injustificados de Israel y su continua agresión contra varios países de la región, así como el establecimiento de la paz en la zona", añadió el comunicado.

En su perfil de X, el primer ministro de Pakistán afirmó que ha expresado al emir de Catar "su más firme condena al atroz bombardeo de Israel en Doha, una flagrante violación a la integridad territorial del país y del derecho internacional".

También ha asegurado que Pakistán respalda firmemente a Catar en esta grave situación y llama a la unidad de la comunidad musulmana frente a tal agresión.

Este encuentro se produce después de que el Gobierno de Catar rechazara este miércoles los argumentos expuestos por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para justificar el ataque israelí en Doha contra la delegación de Hamás que negociaba un posible alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes.

El ataque, cometido el pasado martes, causó cinco muertos, ninguno de ellos integrante de la comisión negociadora del grupo islamista.

La ofensiva también ha generado una ola de condenas internacionales. Rusia calificó el ataque como "una acción inaceptable".

Por su parte, varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania, España, Italia y Noruega, se sumaron a la condena.

Además, líderes de países árabes, como el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, han expresado su solidaridad con Catar y han condenado el ataque como una amenaza a la estabilidad regional.