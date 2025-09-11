Prisión preventiva para un sospechoso de violación y asesinato de una anciana en Ecuador

Quito, 11 sep (EFE).- La justicia ecuatoriana ordenó este jueves la prisión preventiva para un hombre, presuntamente implicado en el delito de violación y asesinato de una mujer de 83 años, hecho ocurrido el pasado domingo en el municipio Déleg, de la provincia andina del Cañar (sur).