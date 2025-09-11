Registran un sismo de magnitud 4,2 en la provincia del Guayas, en la costa de Ecuador

Quito, 11 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 4,2 se registró este jueves en la provincia costera del Guayas, situada en el suroeste de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.