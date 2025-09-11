Rescatados los seis mineros que quedaron atrapados tras un temblor en una mina de China

Pekín, 11 sep (EFE).- Los seis trabajadores que permanecían atrapados en la mina de carbón Fuli, en la provincia nororiental china de Heilongjiang, fueron rescatados en la mañana local de este jueves tras casi 30 horas de labores de búsqueda y socorro.