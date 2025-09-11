Rusia afirma haber tomado otra localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk

"Las unidades de la agrupación militar Vostok (Este) liberaron la localidad de Sosnovka de la región de Dnipropetrovsk", informó en Telegram el mando castrense ruso.

La toma de esta pequeña localidad se inscribe en los esfuerzos rusos de avanzar a Velikomijáilivka, donde el río Vorona desemboca en el río Vovcha, lo cual permitiría al Ejército ruso atacar desde el sur las fortificaciones ucranianas emplazadas entre Iskra y Alexandrograd, con el posible cerco de esta última.

Según Defensa, durante los enfrentamientos las fuerzas rusas causaron más de 265 bajas a dos brigadas motorizadas, una de infantería de marina y otra de defensa territorial del bando enemigo.

Tras alcanzar la frontera entre las regiones de Donetsk -anexionada por Rusia en 2022 junto a Lugansk, Zaporiyia y Jersón- y Dnipropetrovsk, las fuerzas rusas mantuvieron su ofensiva en dirección oeste y comenzaron a ocupar localidades de esta última.

