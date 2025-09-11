Mundo

Rutte subraya que OTAN permanece unida "contra cualquier amenaza" 24 años después del 11S

Bruselas, 11 sep (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recordó este jueves a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y aseguró que veinticuatro años después la Alianza sigue unida "contra cualquier amenaza".

Por EFE
11 de septiembre de 2025 - 12:15
"La OTAN estuvo unida entonces y está unida hoy, contra cualquier amenaza", escribió el neerlandés en redes sociales.

Añadió que hoy se recuerda a quienes perdieron sus vidas y a quienes perdieron a sus seres queridos en los ataques del 11 de septiembre.

"Recordamos el servicio de quienes respondieron ese día y de quienes sirvieron y siguen sirviendo para proteger y defender", manifestó también.

Cerca de 3.000 personas murieron el 11 de septiembre de 2001, cuando un grupo de terroristas de Al Qaeda secuestró cuatro aviones comerciales: dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno contra el Pentágono y otro cayó en Pensilvania, luego de que los pasajeros intentaran retomar el control de la aeronave.

